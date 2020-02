I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Treno deragliato, la moglie di Giuseppe Cicciù: “La solita chiamata del buongiorno non è arrivata”



Paola Gesualdo, moglie del ferroviere Giuseppe Cicciù rimasto ucciso con il collega Mario Dicuonzo nel deragliamento del Fracciarossa 9595 a Lodi, aspettava come sempre la chiamata del marito: “Ogni volta che lavorava con il primo turno mi chiamava alle sette meno un quarto per svegliarmi e darmi il buongiorno”. Ma la mattina del 6 febbraio la telefonata non è arrivata.

