Treviso, furgone travolge ciclista: scaraventata a vari metri di distanza, muore a 52 anni



Incidente mortale sabato mattina in via Montegrappa a Pieve di Soligo, nella provincia di Treviso. Diturie Goxha, mamma cinquantaduenne di origini albanese che lavorava come badante, è stata travolta e uccisa da un furgone. La vittima viaggiava in sella a una bicicletta quando è stata colpita: inutili i soccorsi.

