A causa dell’ordinanza comunale numero 1 /2020 con oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

tutte le attività previste in Stradanuova sono sospese fino al 1 marzo 2020 (compreso), salvo nuove e diverse comunicazioni.

In particolare, sono sospesi i laboratori teatrali, gli spettacoli, le conferenze e tutti gli altri eventi di diversa natura previsti all’interno dello spazio.

A tutti coloro in possesso di biglietti per spettacoli teatrali già acquistati, chiediamo di conservare i biglietti fino a nuovo avviso. Se l’evento annullato non potrà essere recuperato in nuova data, i biglietti verranno rimborsati.

Per informazioni, scrivere a info@teatrostradanuova.it

L’articolo Tutte le attività previste in Stradanuova sono sospese fino al 1 marzo 2020 proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro