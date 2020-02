I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ubi Banca, il patto dei soci boccia l’offerta di Intesa Sanpaolo: “Ostile e inaccettabile”



Il Car, il Comitato azionisti di riferimento, di Ubi Banca boccia l’Ops promossa da Intesa Sanpaolo, ritenendola “ostile, non concordata e non coerente con i valori impliciti di Ubi e dunque inaccettabile”. Intanto l’ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, sottolinea che non ci sono possibilità che l’offerta venga aumentata.

