Uccisa dalla madre nel giorno del suo primo compleanno: shock in Francia



Il corpicino della bimba è stato ritrovato domenica dopo due giorni di ricerche nella cittadina francese di Angers in un contenitore per abiti. La madre, 39enne con gravi problemi psichici, ha ammesso di averla uccisa. Pare che la piccola a breve sarebbe stata data ad una famiglia in affidamento.

