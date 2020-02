I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ultras ucciso prima di Inter-Napoli: chiesta l’archiviazione per 10 indagati



La procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per dieci degli ultras indagati per i violenti scontri prima della partita tra Inter e Napoli del 26 dicembre 2018, durante i quali rimase ucciso il 39enne Daniele Belardinelli. Per la morte dell’ultrà varesino era stato arrestato lo scorso ottobre un tifoso napoletano, che avrebbe investito con la sua auto Belardinelli. Per gli scontri restano indagate una quindicina di persone, a rischio processo.

