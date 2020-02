I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Un altro parlamentare verso Italia Viva: è Tommaso Cerno, senatore del Pd



Lo comunicano fonti del partito di Matteo Renzi. Con il passaggio di Tommaso Cerno dal Pd a Italia Viva, i renziani al Senato passerebbero ad essere 18, rimettendo in discussione gli equilibri interni alla maggioranza. Nel pomeriggio anche la deputata di Leu Michela Rostan aveva deciso di abbandonare il suo partito per entrare in quello di Renzi.

Continua a leggere



Lo comunicano fonti del partito di Matteo Renzi. Con il passaggio di Tommaso Cerno dal Pd a Italia Viva, i renziani al Senato passerebbero ad essere 18, rimettendo in discussione gli equilibri interni alla maggioranza. Nel pomeriggio anche la deputata di Leu Michela Rostan aveva deciso di abbandonare il suo partito per entrare in quello di Renzi.

Continua a leggere

Continua a leggere