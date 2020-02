I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Un anno fa moriva Maria Sestina Arcuri, caduta dalle scale: il fidanzato è in carcere per omicidio



Il 6 febbraio del 2019 Maria Sestina Arcuri è morta all’ospedale Belcolle di Vierbo, due giorni dopo una caduta dalle scale della casa della nonna del fidanzato in via Papirio Segangeli a Ronciglione. Andrea Landolfi è in carcere accusato di omicidio volontario e in attesa del processo. Ciò che è successo in un anno.

