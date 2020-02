UN BRANCO DI CANI SCIOLTI, regia e drammaturgia di Sergio Pacelli il 15 e il 16 febbraio a Spazio Diamante

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Sarà in scena a Spazio Diamante il 15 e il 16 febbraio lo spettacolo UN BRANCO DI CANI SCIOLTI, regia e drammaturgia di Sergio Pacelli, con Davide Pacelli, Diego Pacelli, Isadora Pacelli, Lorenzo Rossi

I tre figli di Jeffe Ganzini, vengono convocati dal padre nella casa di famiglia un’ultima volta. L’uomo infatti è gravemente malato e li avrebbe radunati per comunicare loro le sue ultime volontà. I tre sono figli dello stesso padre ma di tre madri diverse ed hanno passato la loro infanzia e la loro adolescenza in lotta l’uno con l’altro.

Teddy il fratello maggiore, Elay, l’unica femmina e Nez, il più insicuro dei tre, si rincontrano senza tralasciare accuse e vecchi rancori nonostante la situazione sia drammaticamente seria.

La vicenda si complicherà improvvisamente con l’arrivo di un quarto erede, “Romano”, il più piccolo, un fratello sconosciuto sino a quel giorno figlio di una quarta moglie. La donna delle pulizie che ha sempre abitato in quella casa, sembrerebbe essere stata l’ultima moglie dell’uomo. Il ragazzo era stato presente durante tutta la loro vita ma tenuto segreto dal padre e dalla madre per proteggerlo dalle loro grinfie. Romano, cambierà totalmente l’andamento della vicenda, stravolgendo il ritmo dell’opera in un colpo di scena che spiazzerà il pubblico. Il ragazzo preparato alla situazione, estrarrà una pistola per minacciare i fratelli, rivelandosi apparentemente psicopatico.

Il suo capovolgimento indurrà i tre ragazzi a reagire alle minacce continue di morte di Romano, spogliandosi di ogni loro costruzione psicologica, in un out out terminale nel quale potranno solo unirsi per cercare di ottenere la calma e la risoluzione del problema.

SPAZIO DIAMANTE

Via Prenestina 230B – tel. 06 27858101

CENTRALINO OPERATIVO PER INFO E PRENOTAZIONI: lunedì-venerdì h. 12:00/19:00, sabato h 14:00/19:00, domenica h 14:00/18:00

Orario spettacoli dal mrtedì al sabato ore 21.00 e domenica ore 17.00

Info e prenotazioni: botteghino@spaziodiamante.it – WhatsApp 345 9409718

Prezzo biglietti

PROSA Intero € 18,00, Ridotto (Universitari, Under 30, Over 65, Residenti Municipio V) 15 euro

