Una pazza giornata di Serie A: Juve, Inter e Lazio in un punto, la lotta Scudetto è qui



La 23ª giornata di Serie A lascia in eredità un campionato clamorosamente aperto, come non si vedeva da anni: l’Inter aggancia la Juventus in testa alla classifica, con la Lazio incollata ad un solo punto di distanza. La corsa Scudetto è aperta e appassionante e domenica prossima propone il primo scontro diretto: Lazio-Inter.

