I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Una petizione per chiedere il rispetto delle regole alla Rai, cominciando da Sanremo



“Le scelte sessiste di Amadeus e la sua totale libertà sono in contrasto con il Contratto di Servizio pubblico. Le regole ci sono e vanno rispettate”. Donatella Martini, con l’Associazione Donne in Quota e Rete per la parità, lancia una petizione per la corretta rappresentazione delle donne nella tv pubblica (e privata)

Continua a leggere



“Le scelte sessiste di Amadeus e la sua totale libertà sono in contrasto con il Contratto di Servizio pubblico. Le regole ci sono e vanno rispettate”. Donatella Martini, con l’Associazione Donne in Quota e Rete per la parità, lancia una petizione per la corretta rappresentazione delle donne nella tv pubblica (e privata)

Continua a leggere

Continua a leggere