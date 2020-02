I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Usa, il Senato salva Trump: niente impeachment, assolto dall’accusa di abuso di potere



Il Senato vota contro l’impeachment per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per l’accusa di abuso di potere. Niente condanna, quindi, per il presidente Usa: sarebbero serviti i due terzi dei voti dell’aula (a maggioranza repubblicana) per mettere in stato d’accusa il presidente. Vota a favore dell’impeachment Mitt Romney, senatore repubblicano.

Continua a leggere



Il Senato vota contro l’impeachment per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per l’accusa di abuso di potere. Niente condanna, quindi, per il presidente Usa: sarebbero serviti i due terzi dei voti dell’aula (a maggioranza repubblicana) per mettere in stato d’accusa il presidente. Vota a favore dell’impeachment Mitt Romney, senatore repubblicano.

Continua a leggere

Continua a leggere