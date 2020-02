I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Vaccino contro il coronavirus, Walter Ricciardi dell’Oms: “Servono 2 anni di lavoro”



Serviranno “almeno due anni di lavoro” per avere un vaccino contro il coronavirus. Lo ha spiegato Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo Oms (Organizzazione mondiale della sanità) e consigliere del ministro della Salute. “I vaccini tradizionali per l’influenza non hanno alcun effetto, perché il vaccino va studiato specificatamente per questo nuovo coronavirus”, ha ricordato.

