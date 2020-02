I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Val Seriana, due escursionisti precipitano in un burrone: salvati con l’elisoccorso



Incidente in montagna nei pressi del bivacco Testa di Oneta, in alta Val Seriana. È quanto accaduto a due giovani escursionisti nella giornata di domenica 9 febbraio. Uno dei due, un 20enne, ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’altro invece a quanto risulto ne sarebbe uscito illeso.

