Valeria Marini e Sossio Aruta sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2020



Anziché ridursi, il cast del Grande Fratello Vip va via via arricchendosi. Nella quattordicesima puntata del 24 febbraio si sono aggiunti al gruppo due nuovi concorrenti: Valeria Marini, che torna ancora una volta in casa dopo l’ingresso nelle prime settimane, e Sossio Aruta, ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island.

