Vandalizzata segnaletica per turisti: indicazioni per Fontana di Trevi scritte col gesso su strada



Qualcuno ha disegnato sui sanpietrini di via della Panetteria, pieno centro di Roma, indicazioni sbagliate per arrivare alla Fontana di Trevi. “È un gesto gravissimo, condanniamo senz’appello chiunque se ne sia reso responsabile. Non è solo un disservizio ai turisti. Si tratta di un’offesa alla Capitale, ai suoi gioielli artistici e alla sua credibilità”, ha scritto su Facebook l’assessore allo Sviluppo Economico, al Turismo e al Lavoro di Roma, Carlo Cafarotti.

