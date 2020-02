I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Vanessa Bryant: “Kobe era un marito fantastico, volevamo diventare vecchi assieme”



Dal palco dello Staples Center, dove si sono radunati in ventimila per ricordare ‘Black Mamba’, la moglie di Kobe Bryant ha commosso tutti con parole toccanti: “Dio sapeva che Kobe e Gigi non avrebbero potuto stare su questa Terra uno lontano dall’altra. E così se li è portati in paradiso assieme”.

