I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Vasco Rossi: “Mi volevano come direttore del Festival di Sanremo, ho detto no”



Il rocker ha svelato la possibilità che dirigesse il festival dopo Baglioni. Ha però deciso di declinare la proposta della Rai: “Ho pensato che io non ho bisogno di tanta promozione”. Sarà comunque presente a Sanremo 2020 come co-autore di Finalmente io, il brano portato in gara da Irene Grandi.

Continua a leggere



Il rocker ha svelato la possibilità che dirigesse il festival dopo Baglioni. Ha però deciso di declinare la proposta della Rai: “Ho pensato che io non ho bisogno di tanta promozione”. Sarà comunque presente a Sanremo 2020 come co-autore di Finalmente io, il brano portato in gara da Irene Grandi.

Continua a leggere

Continua a leggere