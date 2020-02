I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Vela demolita, la gente di Scampia conserva pietre come il Muro di Berlino



Ieri mattina, dopo l’inizio delle operazioni di abbattimento, i frammenti della Vela verde si sono trasformati in oggetto-ricordo e pezzi da collezione storica, un po’ come accadde in quell’iconico giorno del 1989 per il Muro di Berlino. Il quartiere diviso tra chi spera nel riscatto e chi non sa ancora cosa sia.

