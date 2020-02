I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Victoria Pennington contro Pasquale Laricchia: “Mi ha dato così tanti pugni che non respiravo più”



Nella puntata di domenica 16 febbraio di Live-Non è la D’Urso è intervenuta Victoria Pennington, per parlare nuovamente delle violenze subite dal suo ex Pasquale Laricchia. L’ex gieffina racconta di essere stata più volte picchiata da lui e che lo aveva lasciato proprio per scampare ad una condizione violenta. La donna ha poi negato di aver chiesto scusa al suo ex compagno per queste affermazioni che, ribadisce, corrispondono alla verità.

