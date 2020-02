I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Villa Pamphilj, è morta Cedro, la volpe ritrovata in fin di vita nel parco: era stata investita



Non ce l’ha fatta la volpe Cedro, l’esemplare di 3 anni ritrovata in fin di vita all’interno del parco di Villa Pamphilj a Roma lo scorso sabato: soccorsa dai volontari dell’Associazione della grande area verde era in condizioni critiche. Oggi la notizia della morte data proprio dai suoi soccorritori su Facebook.

Continua a leggere



Non ce l’ha fatta la volpe Cedro, l’esemplare di 3 anni ritrovata in fin di vita all’interno del parco di Villa Pamphilj a Roma lo scorso sabato: soccorsa dai volontari dell’Associazione della grande area verde era in condizioni critiche. Oggi la notizia della morte data proprio dai suoi soccorritori su Facebook.

Continua a leggere

Continua a leggere