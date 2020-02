I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Vittorio Sgarbi: “Mi scuserò con Barbara d’Urso solo se lo farà anche lei”



Il critico d’arte, reduce dalla lite con Barbara d’Urso a “Live”, spiega cosa accadrà domenica prossima in diretta su Canale 5, quando ritroverà la conduttrice per un faccia a faccia di chiarimento dopo le parole grosse volate pochi giorni fa in diretta: “Mi hanno pregato in tutti i modi di andarci, mi scuserò se lo farà anche lei, altrimenti dirò solo che mi spiace per l’equivoco”.

