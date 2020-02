I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Vlahovic croce e delizia: doppietta per la Fiorentina, esulta provocando i tifosi della Samp



Dusan Vlahovic è stato uno dei protagonisti della roboante vittoria della Fiorentina in casa della Sampdoria con una doppietta ma a far discutere è stata la sua esultanza provocatoria in occasione della prima rete: dopo aver battuto Audero dagli undici metri si è tappato le orecchie sotto la gradinata Sud e questa cosa non è andata giù a diversi calciatori del Doria che subito sono andati a redarguirlo. Per questo motivo il secondo rigore concesso alla squadra viola a Marassi è stato calciato da Chiesa e a rivelarlo è stato il compagno Castrovilli: “Gli ho detto di star calmo e di lasciare il rigore a Chiesa”.

