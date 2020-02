I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Wanda Nara risponde a suo padre: “Difende Maxi Lopez e attacca me perché faceva affari con lui”



Wanda Nara racconta in una intervista esclusiva pubblicata sul settimanale Chi in edicola da mercoledì 19 febbraio i retroscena della dolorosa faida familiare che la vede in contrasto con il padre: “Dice che sono avida e penso ai soldi, ma le cose stanno diversamente. Lui difende il mio ex marito e attacca me perché faceva affari con lui”.

