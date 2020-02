I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Wilma De Angelis la “Patatina” della canzone italiana, fu amante di un musicista di Little Tony



Wilma De Angelis è sicuramente uno dei volti più noti della televisione italiana. La cantante sarà ospite nella serata finale di Sanremo 2020, palcoscenico che l’ha vista debuttare giovanissima, prima degli Anni Sessanta. La sua carriera è passata dalla musica alla televisione, dove ha partecipato a vari programmi televisivi in veste di conduttrice e di opinionista. Legata al compagno Gianni, ha rivelato di essere stata per anni l’amante di uno strumentista di Little Tony.

