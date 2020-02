I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Wuhan, completato l’ospedale dei record per curare il Coronavirus: costruito in 10 giorni



È stato terminato in meno di 10 giorni l’ospedale Huoshenshan a Wuhan, realizzato per la cura dei pazienti contagiati dal Coronavirus 2019-nCoV. Si tratta di una struttura temporanea, come quella costruita a Pechino ai tempi della Sars, e da domani, lunedì 3 febbraio, comincerà ad ospitare i primi pazienti. Intanto, proseguono i lavori del secondo ospedale, quello di Leishenshan, che sarà pronto tra pochi giorni.

Continua a leggere



È stato terminato in meno di 10 giorni l’ospedale Huoshenshan a Wuhan, realizzato per la cura dei pazienti contagiati dal Coronavirus 2019-nCoV. Si tratta di una struttura temporanea, come quella costruita a Pechino ai tempi della Sars, e da domani, lunedì 3 febbraio, comincerà ad ospitare i primi pazienti. Intanto, proseguono i lavori del secondo ospedale, quello di Leishenshan, che sarà pronto tra pochi giorni.

Continua a leggere

Continua a leggere