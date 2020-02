I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

ZeroZeroZero: trama, cast, clip e curiosità della serie Sky tratta da Roberto Saviano



Dal 14 febbraio, va in onda su Sky Atlantic e NOW Tv per otto episodi l’ambiziosa serie creata da Stefano Sollima e tratta dal libro inchiesta di Roberto Saviano. Una superproduzione internazionale che racconta il traffico di cocaina con un supercast comprendente Andrea Riseborough, Dane DeHaan e Gabriel Byrne.

Continua a leggere



Dal 14 febbraio, va in onda su Sky Atlantic e NOW Tv per otto episodi l’ambiziosa serie creata da Stefano Sollima e tratta dal libro inchiesta di Roberto Saviano. Una superproduzione internazionale che racconta il traffico di cocaina con un supercast comprendente Andrea Riseborough, Dane DeHaan e Gabriel Byrne.

Continua a leggere

Continua a leggere