I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“10 euro per vedere a casa i film non usciti nelle sale”, il dibattito sul cinema in streaming



Giovanni Veronesi apre il dibattito su Twitter, sostenendo la possibilità di mandare in streaming i film che erano previsti nelle sale e che non vedranno la luce, al momento, a causa del coronavirus. Veronesi ha firmato con Carlo Verdone e Pasquale Plastino il copione di Si vive una volta sola, programmato in sala il 27 febbraio scorso: “L’ho anche detto a Verdone, è un peccato che il suo film non esca, alle famiglie farebbe piacere vederlo”. Ma c’è chi non è per niente d’accordo.

Continua a leggere



Giovanni Veronesi apre il dibattito su Twitter, sostenendo la possibilità di mandare in streaming i film che erano previsti nelle sale e che non vedranno la luce, al momento, a causa del coronavirus. Veronesi ha firmato con Carlo Verdone e Pasquale Plastino il copione di Si vive una volta sola, programmato in sala il 27 febbraio scorso: “L’ho anche detto a Verdone, è un peccato che il suo film non esca, alle famiglie farebbe piacere vederlo”. Ma c’è chi non è per niente d’accordo.

Continua a leggere

Continua a leggere