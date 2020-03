I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

23 marzo 1980: quarantanni oggi, lo scandalo del Totonero in Serie A



40 anni oggi scattavano le manette in campo e in diretta tv, per 13 giocatori di Serie A. Era iniziata la retata contro il Totonero, scandalo scoppiato dopo le confessioni di Cruciani e Trinca. In totale furono 21 i giocatori condannati, due squadre (Lazio e Milan) retrocesse in serie B. Poi, la vittoria nel Mudial’82 dell’Italia di Bearzot, portò a un condono della pena.

