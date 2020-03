I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

350 euro se stai a casa per il coronavirus: attenzione alla bufala su WhatsApp



350 euro per non uscire di casa. Il messaggio che sta girando su WhatsApp riferito a una circolare del Ministero è ovviamente una bufala, peraltro di cattivo gusto visto che fa leva sull’aspetto economico in una situazione di grave difficoltà.

