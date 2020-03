I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

45 anni fa usciva Fantozzi, il primo film sullo sfortunato ragioniere più famoso d’Italia



Il 27 marzo 1975, a Firenze usciva il primo capitolo delle (dis)avventure del ragionier Ugo Fantozzi, interpretato da Paolo Villaggio. Le sue storie diventano simbolo dell’italiano medio, del servilismo, dell’uomo perseguitato dalla sfiga e vessato dai colleghi e dalla società. Naturalmente, tutti questi elementi sono estremizzati e resi surreali proprio per renderne, le meschinità e la pochezza in una satira sociale che non si discostava (e non si discosta) da quello che succede attorno a noi. Un mito che a 45 anni di distanza è sempre attuale.

