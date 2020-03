I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

80 anni di Mina, la stella più grande che intere generazioni amano senza averla mai vista



In un mondo iperconnesso, ipertecnologico, in cui tutto è visibile, fa impressione che intere generazioni non abbiano mai potuto vedere “dal vivo” Mina. La cantante, che compie 80 anni il 25 marzo, è senza dubbio la più grande voce che l’Italia abbia conosciuto e nonostante la sua assenza dalle scene è costantemente presente nella vita di tantissime persone.

