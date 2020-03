I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

A proposito di niente, l’autobiografia di Woody Allen è disponibile in ebook



È già disponibile in ebook e lo sarà anche cartaceo dal 9 aprile l’autobiografia di Woody Allen, “A proposito di niente”, in cui il regista di Brooklyn si racconta dall’infanzia al successo internazionale, passando per le accuse di molestie e la messa all’indice da parte del #MeToo, motivo per cui l’editore Hachette aveva deciso di mandare al macero le copie.

