I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

A Qualiano festeggiano il compleanno di 18 anni in casa nonostante il Coronavirus: 9 denunciati



Nove giovani sono stati denunciati dai carabinieri a Qualiano, nella provincia di Napoli, per inottemperanza al decreto del governo sull’emergenza Coronavirus. I ragazzi si erano dati appuntamento in un’abitazione per festeggiare il compleanno di 18 anni di uno di loro nonostante i divieti di assembramento.

Continua a leggere



Nove giovani sono stati denunciati dai carabinieri a Qualiano, nella provincia di Napoli, per inottemperanza al decreto del governo sull’emergenza Coronavirus. I ragazzi si erano dati appuntamento in un’abitazione per festeggiare il compleanno di 18 anni di uno di loro nonostante i divieti di assembramento.

Continua a leggere

Continua a leggere