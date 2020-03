I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

A Torre del Greco l’ottavo morto da Coronavirus in Campania



È un uomo di 72 anni, marittimo in pensione e con patologie pregresse, l’ottavo morto da Covid-19 in Campania. A confermare il decesso è il sindaco della città Giovanni Palomba. E proprio in quella zona si concentra il grande lavoro delle forze dell’ordine contro gli irriducibili che vìolano il decreto anti-Covid che impone di restare a casa se non ci sono motivazioni adeguate.

