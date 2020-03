I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Addio al batterista Bill Rieflin, suonò con REM, Ministry e King Crimson



Bill Rieflin, batterista di band come REM, Ministry, King Crimson è morto a causa di un cancro all’età di 59 anni. Lo ha comunicato proprio Robert Fripp con un messaggio su Facebook in cui ha raccontato la telefonata avuta dalla moglie del musicista. Il batterista è stato una delle figure di riferimento per la scena industrial, e ha suonato con Swans e Nine Inch Nails.

