I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Agnelli e le parole sull’Atalanta in Champions, telefonata chiarificatrice a Percassi



Dopo le parole sull’Atalanta (“Ho grande rispetto per quello che stanno facendo, ma è giusto o no che siano in Champions?”), Andrea Agnelli ha deciso di telefonare personalmente al presidente della Dea Percassi per chiarire il senso del suo intervento nato dalla volontà di tutelare anche le big italiane in Europa.

Continua a leggere



Dopo le parole sull’Atalanta (“Ho grande rispetto per quello che stanno facendo, ma è giusto o no che siano in Champions?”), Andrea Agnelli ha deciso di telefonare personalmente al presidente della Dea Percassi per chiarire il senso del suo intervento nato dalla volontà di tutelare anche le big italiane in Europa.

Continua a leggere

Continua a leggere