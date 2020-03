I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Al posto di Ballando con le stelle 2020 ci saranno Roberto Bolle e Gianni Morandi



Il direttore di Rai1 spiega in un’intervista a Repubblica le evoluzioni della rete in queste settimane di emergenza coronavirus, dalla presenza quotidiana della messa del Papa alla fiction come Doc – nelle tue mani con Luca Argentero, passando per il contributo del web alla televisione e i programmi per le prossime settimane di aprile: “Dopo Fiorello al sabato proporrò il best of dei mattatori, da Morandi a Bolle”.

Continua a leggere



Il direttore di Rai1 spiega in un’intervista a Repubblica le evoluzioni della rete in queste settimane di emergenza coronavirus, dalla presenza quotidiana della messa del Papa alla fiction come Doc – nelle tue mani con Luca Argentero, passando per il contributo del web alla televisione e i programmi per le prossime settimane di aprile: “Dopo Fiorello al sabato proporrò il best of dei mattatori, da Morandi a Bolle”.

Continua a leggere

Continua a leggere