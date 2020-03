I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Albano, badanti usano anziana signora con demenza senile per uscire a passeggiare: denunciati



Due ragazzi di trent’anni sono stati denunciati perché sorpresi a passeggiare insieme a una signora che avrebbero dovuto accudire. I poliziotti li hanno sorpresi a fare avanti e indietro tra due comuni per diverse volte: è allora apparso chiaro che avevano usato l’anziana come scusa per uscire a farsi un giro e sono stati denunciati.

Continua a leggere



Due ragazzi di trent’anni sono stati denunciati perché sorpresi a passeggiare insieme a una signora che avrebbero dovuto accudire. I poliziotti li hanno sorpresi a fare avanti e indietro tra due comuni per diverse volte: è allora apparso chiaro che avevano usato l’anziana come scusa per uscire a farsi un giro e sono stati denunciati.

Continua a leggere

Continua a leggere