“Alcuni supereroi hanno una maschera”, il bel gesto di Ibrahimovic per medici e infermieri



L’Italia attraversa un momento molto difficile per l’emergenza Coronavirus. Il mondo del calcio si mobilita con iniziative di solidarietà e raccolta fondi per ospedali e personale sanitario impegnati in prima linea. Bella l’iniziativa di Ibrahimovic, si segnalano anche i gesti importanti di Lorenzo Insigne e Radja Nainggolan.

