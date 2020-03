I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Alessio Boni e Nina Verdelli genitori: è nato Lorenzo, il primo figlio della coppia



Alessio Boni e Nina Verdelli sono genitori, è nato il loro primo figlio Lorenzo. A darne notizia è il settimanale Chi, che fa sapere come l’attore e la giornalista abbiano “attaccato il fiocco azzurro” nelle scorse ore. I due hanno una relazione dal 2017, ma pare non abbiano mai preso in considerazione il matrimonio.

Continua a leggere



Alessio Boni e Nina Verdelli sono genitori, è nato il loro primo figlio Lorenzo. A darne notizia è il settimanale Chi, che fa sapere come l’attore e la giornalista abbiano “attaccato il fiocco azzurro” nelle scorse ore. I due hanno una relazione dal 2017, ma pare non abbiano mai preso in considerazione il matrimonio.

Continua a leggere

Continua a leggere