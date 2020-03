I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Alexander-Arnold confessa: “Messi o CR7? Dico l’argentino. Giocherei nel Barcellona”



Trent Alexander-Arnold ha rilasciato una lunga intervista a GQ in cui ha parlato del suo passato, del presente e del futuro: “Da bambino simpatizzavo per il Celtic e l’altra mia squadra preferita è sempre stata il Barcellona, perché sento che trasmette gli stessi valori del Liverpool”. Tra Messi e Cristiano Ronaldo non ha dubbi: “Dico l’argentino”.

