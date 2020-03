I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Allarme Coronavirus su Euro 2020, la Uefa convoca una riunione d’urgenza



L’emergenza Coronavirus ha allarmato anche la Uefa. Non c’è il rischio che Euro 2020 sia compromesso ma, al momento, è grande la preoccupazione da parte della federazioni associate su cosa sta accadendo. Il giornale inglese The Sun racconta della riunione convocata per martedì prossimo ad Amsterdam.

