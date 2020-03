I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Amedeo Grieco sulla disabilità del fratello Gabriele: “Disoccupato perché al Sud raggirano le leggi”



Pio D’antini e Amedeo Grieco scherzano sulla disabilità del fratello Gabriele Greco facendo riferimenti ai calli sulla mano conseguenti alla passione per Belén Rodriguez. L’occasione è perfetta anche per spiegare come mai il giovane Gabriele Grieco sia ancora disoccupato: “Al Sud fanno così, tutti dovrebbero assumere i ragazzi con disabilità però preferiscono assumere quelli con una disabilità inferiore così pagano la multa e raggirano le leggi dello Stato e quindi Gabriele mi è disoccupato”.

