Amici 2020, Alessia Marcuzzi nuova giurata: “Non esco da casa, siete le prime persone che vedo”



La quarta puntata del serale di Amici 2020, in onda venerdì 20 marzo 2020, inizia con una novità: giudice speciale è Alessia Marcuzzi. La conduttrice de Le Iene sopperisce all’assenza di Loredana Bertè che si trova a Milano, dopo la presentazione di Maria De Filippi dichiara di non essere mai uscita di casa in questi giorni, dopo il caso di contagio da coronavirus nel programma di Italia 1.

