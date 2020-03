I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Amici 2020, la quarta puntata in diretta: Nyv, Javier e Nicolai in semifinale



La diretta della quarta puntata del serale di Amici, trasmesso in diretta dagli studi Elios di Roma, eccezionalmente senza pubblico per via dell’emergenza coronavirus. Il talent show ideato da Maria De Filippi andrà in onda in prima serata il 20 marzo, come sempre su Canale 5, a partire dalle 21.20.

Continua a leggere



La diretta della quarta puntata del serale di Amici, trasmesso in diretta dagli studi Elios di Roma, eccezionalmente senza pubblico per via dell’emergenza coronavirus. Il talent show ideato da Maria De Filippi andrà in onda in prima serata il 20 marzo, come sempre su Canale 5, a partire dalle 21.20.

Continua a leggere

Continua a leggere