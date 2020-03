I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Amici 2020, la seconda puntata del serale: Talisa eliminata



La diretta della seconda puntata del serale di Amici, in onda su Canale 5 il 6 marzo, alle 21,30. Il talent show andrà in onda in uno spettrale studio vuoto, a causa dell’assenza di pubblico in seguito alle disposizioni per l’emergenza coronavirus. Moro e Mahmood ospiti, anche stasera ci saranno Al Bano e Romina. A giudicare gli otto concorrenti rimasti, i giudici Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte.

