I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Amici 2020, Nyv in semifinale si commuove per la sorpresa della sorella Estelle: “Ti voglio bene”



Nyv è la prima concorrente ad accedere alla semifinale di Amici. La giovanissima cantante si è esibita, suonando al piano, un pezzo di Marco Mengoni che emoziona e incanta i giudici e le valgono l’ambita felpa argentata. Non è l’unico momento emozionante per lei, infatti, in collegamento c’è la sorella Estelle: una sorpresa davvero incredibile.

Continua a leggere



Nyv è la prima concorrente ad accedere alla semifinale di Amici. La giovanissima cantante si è esibita, suonando al piano, un pezzo di Marco Mengoni che emoziona e incanta i giudici e le valgono l’ambita felpa argentata. Non è l’unico momento emozionante per lei, infatti, in collegamento c’è la sorella Estelle: una sorpresa davvero incredibile.

Continua a leggere

Continua a leggere