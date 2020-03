I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Anche Volkswagen si ferma per il Coronavirus: fabbriche chiuse in Germania e in Europa per 15 giorni



Dopo FCA, PSA, Renault e Ferrari, anche il Gruppo Volkswagen è costretto a fermare la produzione nelle fabbriche in Germania e nel resto d’Europa per due settimane a causa dell’emergenza sanitaria legata alla crescente diffusione del Coronavirus. Dopo gli stabilimenti in Emilia Romagna di Lamborghini e Ducati, il costruttore tedesco procederà gradualmente alla chiusura degli impianti Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Bugatti, Porsche, Scania AB e MAN, sparsi per tutto il Vecchio Continente. Entro venerdì la serrata totale.

Continua a leggere



Dopo FCA, PSA, Renault e Ferrari, anche il Gruppo Volkswagen è costretto a fermare la produzione nelle fabbriche in Germania e nel resto d’Europa per due settimane a causa dell’emergenza sanitaria legata alla crescente diffusione del Coronavirus. Dopo gli stabilimenti in Emilia Romagna di Lamborghini e Ducati, il costruttore tedesco procederà gradualmente alla chiusura degli impianti Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Bugatti, Porsche, Scania AB e MAN, sparsi per tutto il Vecchio Continente. Entro venerdì la serrata totale.

Continua a leggere

Continua a leggere