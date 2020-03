I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Andrà tutto bene: le immagini di buongiorno da mandare su WhatsApp



Una selezione di immagini a tema “andrà tutto bene” con arcobaleni, ottimizzate per essere condivise con i propri contatti più cari e con i propri amici sui social network. Una reazione in relazione all’emergenza del coronavirus in Italia, con la quale i cittadini costretti a rimanere in casa per rallentare la diffusione del contagio si fanno forza l’un l’altro, anche se a distanza.

